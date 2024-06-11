Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 87
Київ • УНН
Російсько-терористичні війська активізували атаки на кількох напрямках, зафіксовано 87 бойових зіткнень, найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де українські війська відбили численні атаки, завдавши противнику значних втрат.
Наразі загальна кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 87, при цьому найбільша напруженість спостерігається на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 19.00, передає УНН.
"Кількість бойових зіткнень на цей час зросла і складає 87. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника", - зазначають у Генштабі.
На Харківському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону біля села Глибоке, але їх атаки були відбиті. Чотири атаки були зупинені в районі Вовчанська та Глибокого.
На Куп’янському напрямку ворог зробив вісім спроб штурму, з яких п’ять були невдалими, а три ще тривають у Піщаному, Берестовому та Синьківці. Ситуація залишається під контролем, українські військові активно ліквідують противника, який втратив 134 особи, пошкоджено чотири гармати та чотири військові автомобілі.
На Покровському напрямку шість з 19 боїв все ще тривають. Росіяни збільшили тиск на оборонні позиції біля Новоолександрівки та активізували авіаційні удари, завдавши п’ять авіаударів по різних населених пунктах.
На Времівському напрямку противник завдав чотири авіаудари, намагаючись знизити оборонний потенціал України та залякати цивільне населення.
На Оріхівському напрямку росіяни спробували шість разів атакувати, але зазнали відсічі в районах Малої Токмачки, Щербаків, Новопрокопівки та Вербового.
На інших напрямках суттєвих змін у ситуації не спостерігається, резюмували у Генштабі.
Нагадаємо
Раніше Генштаб повідомляв, що близько половини всіх сьогоднішніх боїв відбулося на Покровському і Лиманському напрямках, при цьому російська армія також активізувалася на Харківському напрямку.