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Обстрілів з С-300 по Харківщині стало менше - Синєгубов

Обстрілів з С-300 по Харківщині стало менше - Синєгубов

Київ • УНН

 • 31632 перегляди

Після того, як Україні дозволили наносити удари по території росії і знищення пускових установок С-300 в бєлгородській області, кількість ударів із С-300 по Харківській області значно зменшилася.

Після дозволу партнерів бити по території рф та після знищення кількох пускових С-300 у бєлгородській області, кількість ворожих обстрілів Харкова саме цими ракетами значно зменшилася. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

"Те, що менше застосовується, це однозначно. Це фактично відчувають всі харків’яни, оскільки ворог ворог майже щоночі і вдень наносив ударів саме ракетами С-300 по місту Харкову. Крім того, керованими авіабомбами тощо. Тому ми наразі констатуємо, що таких обстрілів значно стало менше. Однак все одно вночі один ракетний удар С-300 було нанесено по населеному пункту Харківської області. Тому загроза ще наразі зберігається", – прокоментував Синєгубов, чи зменшилася кількість обстрілів з боку рф після надання Україні дозволу бити по території рф західною зброєю.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Харківської області минулої доби п'ятеро людей постраждали. Ворог відкривав вогонь по Харківщині з артилерії та РСЗВ, вдаряв з авіації та FPV дронами.

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