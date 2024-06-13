После разрешения партнеров бить по территории рф и после уничтожения нескольких пусковых С-300 в белгородской области, количество вражеских обстрелов Харькова именно этими ракетами значительно уменьшилось. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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"То, что меньше применяется, это однозначно. Это фактически чувствуют все харьковчане, поскольку враг враг почти каждую ночь и днем наносил удары именно ракетами С-300 по городу Харькову. Кроме того, управляемыми авиабомбами и тому подобное. Поэтому мы сейчас констатируем, что таких обстрелов значительно стало меньше. Однако все равно ночью один ракетный удар С-300 был нанесен по населенному пункту Харьковской области. Поэтому угроза еще пока сохраняется", - прокомментировал Синегубов, уменьшилось ли количество обстрелов со стороны рф после предоставления Украине разрешения бить по территории рф западным оружием.

Напомним

В результате обстрелов российских войск населенных пунктов Харьковской области за прошедшие сутки пять человек пострадали. Враг открывал огонь по Харьковщине из артиллерии и РСЗО, ударял из авиации и FPV дронами.