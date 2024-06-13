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На Харківщині росіяни поцілили FPV дронами по фермерському господарству, за добу через обстріли 5 постраждалих

На Харківщині росіяни поцілили FPV дронами по фермерському господарству, за добу через обстріли 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 23634 перегляди

росіяни атакували фермерське господарство за допомогою безпілотників у Харківській області. За добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали 5 людей.

Внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Харківської області минулої доби п'ятеро людей постраждали. Ворог відкривав вогонь по Харківщині з артилерії та РСЗВ, вдаряв з авіації та FPV дронами. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

За словами Синєгубова, 13 червня приблизно о 5:20 — 05:35 росіяни вдарили по селищу  Курилівка Куп’янського району. Внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки.

Стосовно минулої доби, 12 червня, то армія рф обстрілювала такі населені пункти області: 

  • 23:40 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок.
  •  20:30 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди.
  • 16:17 Чугуївський р-н., Старосалтівська громада, с. Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки, без госпіталізації. 
  • 16:10 Ізюмський р-н., Борівська громада, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ відбулось загоряння будівлі закладу освіти — не діюча, раніше була зруйнована.
  • 13:25 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Першотравневе. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. 
  • 11:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Завдано удару трьома FPV дронами по приміщеннях фермерського господарства. 
  • 11:10 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Івашки. Обстріл по території непрацюючого заводу. 
  • 09:30 Куп'янський район, Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали два чоловіки. 

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Доповнення 

Також Синєгубов розповів, що на Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.  На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 13.

Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та Мʼясожарівки. Девʼять атак завершилися невдачею для противника, тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та Мʼясожарівки. Ситуація контрольована, вказав голова ОВА.

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