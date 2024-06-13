Окупанти здійснили 404 обстріли Запорізької області, влучивши у 10 населених пунктів
Київ • УНН
Російські війська 404 рази атакували Запорізьку область, обстрілявши 10 населених пунктів з безпілотників, ракет та артилерії.
Впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Передає УНН.
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Зазначається, що ворог завдав авіаційний удар по Гуляйполю.
155 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе.
235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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