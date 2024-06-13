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Окупанти здійснили 404 обстріли Запорізької області, влучивши у 10 населених пунктів

Окупанти здійснили 404 обстріли Запорізької області, влучивши у 10 населених пунктів

Київ • УНН

 • 39402 перегляди

Російські війська 404 рази атакували Запорізьку область, обстрілявши 10 населених пунктів з безпілотників, ракет та артилерії.

Впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ворог завдав авіаційний удар по Гуляйполю.

155 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе.

235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

У Запоріжжі війська рф атакували об'єкт критичної інфраструктури: є пошкодження 12.06.24, 14:55 • 25263 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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