У Запоріжжі війська рф атакували об'єкт критичної інфраструктури: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі. Водночас в обласній військовій адміністрації додають, що обійшлося без жертв.
У Запоріжжі війська рф завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, проте постраждалих внаслідок атаки немає. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
Ворог поцілив в один із обʼєктів критичної інфраструктури. Є пошкодження
Водночас голова ОВА зауважив, що обійшлось без постраждалих.
Доповнення
Близько 13:00 УНН писав, що в Запоріжжі пролунало два вибухи. Проте в області не оголошували повітряну тривогу.
Нагадаємо
В Запорізькій ОВА заявили, що за минулу добу, 11 червня, окупанти провели 547 обстрілів по 15 населеним пунктам Запорізької області.