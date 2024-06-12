Окупанти атакували Запорізьку область: за добу здійснено 547 обстрілів
Київ • УНН
За минулу добу окупанти 547 разів обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, в результаті чого було завдано 7 авіаударів, 206 ударів з безпілотників та 23 ракетно-артилерійських обстріли, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед мирного населення.
За минулу добу окупанти провели 547 обстрілів по 15 населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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У результаті ворожих дій 7 авіаційних ударів було спрямовано Гуляйполю, Роботиному та П’ятихаткам. На Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку було здійснено атаку за допомогою 206 безпілотників різних модифікацій. Крім того, 23 обстріли з ракетно-артилерійських комплексів були спрямовані на Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Гуляйполе.
Загалом, 311 артобстрілів припали на території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська.
Додамо
На щастя, не було інформації про постраждалих серед мирного населення. Однак, надійшло 11 повідомлень про руйнування житла.
Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя прямують на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград11.06.24, 23:41 • 38876 переглядiв