За минувшие сутки оккупанты 547 раз обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего было нанесено 7 авиаударов, 206 ударов с беспилотников и 23 ракетно-артиллерийских обстрела, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.
За минувшие сутки оккупанты провели 547 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В результате вражеских действий 7 авиационных ударов было направлено по Гуляйполю, Роботино и Пятихаткам. На Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку была осуществлена атака с помощью 206 беспилотников различных модификаций. Кроме того, 23 обстрела из ракетно-артиллерийских комплексов были направлены на Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Гуляйполе.
В общем, 311 артобстрелов пришлись на территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки, Чаривного, Мирного, Гуляйпольского, Новокарловки, Малых Щербаков и Степногорска.
Добавим
К счастью, не было информации о пострадавших среди мирного населения. Однако, поступило 11 сообщений о разрушении жилья.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА из Запорожья направляются на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград11 июня 2024, 20:41 • 35512 просмотров