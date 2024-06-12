За минувшие сутки оккупанты провели 547 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате вражеских действий 7 авиационных ударов было направлено по Гуляйполю, Роботино и Пятихаткам. На Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку была осуществлена атака с помощью 206 беспилотников различных модификаций. Кроме того, 23 обстрела из ракетно-артиллерийских комплексов были направлены на Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Гуляйполе.

В общем, 311 артобстрелов пришлись на территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки, Чаривного, Мирного, Гуляйпольского, Новокарловки, Малых Щербаков и Степногорска.

Добавим

К счастью, не было информации о пострадавших среди мирного населения. Однако, поступило 11 сообщений о разрушении жилья.

Несколько групп вражеских ударных БпЛА из Запорожья направляются на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград