Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя прямують на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград
Київ • УНН
Повітряні Сили України попереджають про можливе застосування ударних безпілотників у Дніпропетровській. Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про кількість груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград; передає УНН.
Повітряні Сили попереджають про загрозу балістичних ракет зі сходу11.06.24, 03:13 • 35014 переглядiв