В Запорожье войска рф атаковали объект критической инфраструктуры: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожье. В то же время в областной военной администрации добавляют, что обошлось без жертв.
В Запорожье войска рф нанесли удар по объекту критической инфраструктуры, однако пострадавших в результате атаки нет. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Враг попал в один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения
В то же время председатель ОВА отметил, что обошлось без пострадавших.
Дополнение
Около 13:00 УНН писал, что в Запорожье прогремело два взрыва. Однако в области не объявляли воздушную тревогу.
Напомним
В Запорожской ОГА заявили, что за минувшие сутки, 11 июня, оккупанты провели 547 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области.