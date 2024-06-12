В Запорожье войска рф атаковали объект критической инфраструктуры: есть повреждения

В Запорожье войска рф нанесли удар по объекту критической инфраструктуры, однако пострадавших в результате атаки нет. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Враг попал в один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения - говорится в заметке Федорова.

В то же время председатель ОВА отметил, что обошлось без пострадавших.

Дополнение

Около 13:00 УНН писал, что в Запорожье прогремело два взрыва. Однако в области не объявляли воздушную тревогу.

Напомним

В Запорожской ОГА заявили, что за минувшие сутки, 11 июня, оккупанты провели 547 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области.