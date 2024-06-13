Киев • УНН
Российские войска 404 раза атаковали Запорожскую область, обстреляв 10 населенных пунктов из беспилотников, ракет и артиллерии.
В течение суток оккупанты 404 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Передает УНН.
Детали
Отмечается, что враг нанес авиационный удар по Гуляйполю.
155 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
13 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Гуляйполе.
235 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Нестерянки, Вербового.
Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Запорожье войска рф атаковали объект критической инфраструктуры: есть повреждения12 июня 2024, 11:55 • 24305 просмотров