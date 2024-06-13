В результате обстрелов российских войск населенных пунктов Харьковской области за прошедшие сутки пять человек пострадали. Враг открывал огонь по Харьковщине из артиллерии и РСЗО, ударял из авиации и FPV дронами. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, 13 июня примерно в 5:20 - 05:35 россияне ударили по поселку Куриловка Купянского района. В результате вражеского авиационного и артиллерийского обстрелов повреждены 4 частных дома.

Относительно прошлых суток, 12 июня, то армия рф обстреливала такие населенные пункты области:

23:40 м. Купянск. Вследствие вражеского артиллерийского обстрела поврежден частный дом.

20:30 Харьковский район, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате взрыва поврежден легковой автомобиль, частные дома и прилегающие сооружения.



16:17 Чугуевский р-н., Старосалтовская громада, с. Старый Салтов. В результате обстрела повреждены два дома. Пострадали женщина и два мужчины, без госпитализации.



16:10 Изюмский р-н., Боровская громада, с. Богуславка. В результате обстрела из РСЗО произошло возгорание здания учебного заведения - не действующее, ранее было разрушено.



13:25 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Первомайское. В результате обстрела поврежден дом.



11:00 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Одноробовка. Нанесен удар тремя FPV дронами по помещениям фермерского хозяйства.



11:10 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Ивашки. Обстрел по территории неработающего завода.



09:30 Купянский район, Куриловская громада, с. Куриловка. В результате вражеского обстрела пострадали два человека.



Российские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии

Дополнение

Также Синегубов рассказал, что на Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцов, Волчанска и Тихого успеха не имели. На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 13.

Оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Песчаного и Мясожаровки. Девять атак завершились неудачей для противника, продолжаются бои в районах Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируемая, указал глава ОВА.

Оккупанты совершили 404 обстрела Запорожской области, попав в 10 населенных пунктов