Киев • УНН
россияне атаковали фермерское хозяйство с помощью беспилотников в Харьковской области. За сутки в результате вражеских обстрелов пострадали 5 человек.
В результате обстрелов российских войск населенных пунктов Харьковской области за прошедшие сутки пять человек пострадали. Враг открывал огонь по Харьковщине из артиллерии и РСЗО, ударял из авиации и FPV дронами. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, 13 июня примерно в 5:20 - 05:35 россияне ударили по поселку Куриловка Купянского района. В результате вражеского авиационного и артиллерийского обстрелов повреждены 4 частных дома.
Относительно прошлых суток, 12 июня, то армия рф обстреливала такие населенные пункты области:
Российские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии13 июня 2024, 05:15 • 27046 просмотров
Дополнение
Также Синегубов рассказал, что на Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцов, Волчанска и Тихого успеха не имели. На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 13.
Оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Песчаного и Мясожаровки. Девять атак завершились неудачей для противника, продолжаются бои в районах Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируемая, указал глава ОВА.
Оккупанты совершили 404 обстрела Запорожской области, попав в 10 населенных пунктов13 июня 2024, 04:04 • 35029 просмотров