Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии 12 июня, выпустив около пяти снарядов по местному селу, но обошлось без жертв.
Поздно вечером, 12 июня, военные РФ обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Под ударом была Покровская громада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По одному из местных сел войска РФ выпустили около пяти артиллерийских снарядов. Погибших и раненых нет.
Ночь в области прошла без российских ударов, написал чиновник.
Враг в течение дня нанес два десятка ударов дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине: пострадал 17-летний юноша12 июня 2024, 16:55 • 56183 просмотра