Враг в течение дня нанес два десятка ударов дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине: пострадал 17-летний юноша

В течение дня оккупанты два десятка раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадал 17-летний юноша, который получил осколочные ранения. Также повреждены дома, машины, гаражи, линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг атаковал несколько районов. Кроме Новомосковского и Криворожского, Никопольщину. Почти два десятка раз бил дронами-камикадзе и артиллерией. Целился по районному центру, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской и Червоногригорьевской громадам. Пострадал 17-летний юноша. У него множественные осколочные ранения. Парень в больнице - сообщил Лысак.

Он добавил, что в районе изуродованы шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, две пятиэтажки, разбиты полдесятка легковых автомобилей и микроавтобус.

Из-за атаки горели гараж, две хозяйственные постройки, дачный дом. Огонь спасатели ликвидировали. Повреждена и линия электропередач - добавил Лысак.

Напомним

В Днепропетровской области ракетный удар нанес враг по жилому сектору в Кривом Роге.

В результате российской ракетной атаки на Кривой Рог количество жертв возросло до 8 человек, пострадал по меньшей мере 21 человек.