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Ворог протягом дня завдав два десятки ударів дронами-камікадзе й артилерією по Нікопольщині, постраждав 17-річний юнак

Ворог протягом дня завдав два десятки ударів дронами-камікадзе й артилерією по Нікопольщині, постраждав 17-річний юнак

Київ • УНН

 • 57660 перегляди

У районі понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п’ятиповерхівки, потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Також внаслідок атаки постраждав 17-річний юнак.

Протягом дня окупанти два десятки разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе й артилерією. Постраждав 17-річний юнак, який отримав осколкові поранення. Також пошкоджені будинки, автівки, гаражі, лінія електропередач. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Ворог атакував кілька районів. Окрім Новомосковського та Криворізького, Нікопольщину. Майже два десятки разів бив дронами-камікадзе й артилерією. Цілив по районному центру, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах. Постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення. Хлопець у лікарні

- повідомив Лисак.

Він додав, що у районі понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п’ятиповерхівки, потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус.

Через атаки горіли гараж, дві господарські споруди, дачний будинок. Вогонь рятувальники ліквідували. Пошкоджена й лінія електропередач

- додав Лисак.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області ракетний удар завдав ворог по житловому сектору в Кривому Розі.

У результаті російської ракетної атаки на Кривий Ріг кількість жертв зросла до 8 осіб, постраждала щонайменше 21 людина.

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