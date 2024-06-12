Ворог протягом дня завдав два десятки ударів дронами-камікадзе й артилерією по Нікопольщині, постраждав 17-річний юнак
Київ • УНН
У районі понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п’ятиповерхівки, потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Також внаслідок атаки постраждав 17-річний юнак.
Протягом дня окупанти два десятки разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе й артилерією. Постраждав 17-річний юнак, який отримав осколкові поранення. Також пошкоджені будинки, автівки, гаражі, лінія електропередач. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Ворог атакував кілька районів. Окрім Новомосковського та Криворізького, Нікопольщину. Майже два десятки разів бив дронами-камікадзе й артилерією. Цілив по районному центру, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах. Постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення. Хлопець у лікарні
Він додав, що у районі понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п’ятиповерхівки, потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус.
Через атаки горіли гараж, дві господарські споруди, дачний будинок. Вогонь рятувальники ліквідували. Пошкоджена й лінія електропередач
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