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Удар рф по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 8, ще чотири людини вважаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 46377 перегляди

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок російського ракетного обстрілу Кривого Рогу загинуло 8 осіб, щонайменше 21 людина отримала поранення, у тому числі 2 дітей, а 4 вважаються зниклими безвісти.

У результаті російської ракетної атаки на Кривий Ріг кількість жертв зросла до до 8 осіб, постраждала щонайменше 21 людина. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Кривий Ріг. Кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти 

- повідомив Клименко.

Додамо

За словами глави МВС, ворог завдав ракетного удару по житловій забудові міста сьогодні вдень.

"Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи. Поліцейські документують черговий воєнний злочин росії", - резюмував він.

Нагадаємо

12 червня 2024 року військові рф здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки загинули семеро людей, 20 – поранені.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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