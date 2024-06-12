Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 8, еще четыре человека считаются пропавшими без вести

В результате российской ракетной атаки на Кривой Рог количество жертв возросло до до 8 человек, пострадал по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Кривой Рог. Количество погибших возросло до 8 человек. Пострадал по меньшей мере 21 человек, среди травмированных - двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести - сообщил Клименко.

Добавим

По словам главы МВД, враг нанес ракетный удар по жилой застройке города сегодня днем.

"Поисковая операция продолжается. Работники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковыми собаками и психологи. Полицейские документируют очередное военное преступление россии", - резюмировал он.

Напомним

12 июня 2024 года военные рф осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление рф.

Ранее в Офисе Генпрокурора сообщили, что в результате атаки погибли семь человек, 20 - ранены.