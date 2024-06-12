Удар рф по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 7, кількість поранених - до 20
Київ • УНН
Семеро людей загинули і 20 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по місту Кривий Ріг. Рятувальні роботи тривають, розпочато кримінальне розслідування.
У результаті удару рф по Кривому Рогу кількість жертв зросла до семи, а кількість поранених - до 20. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, а також додали, що розпочато провадження, передає УНН.
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За даними слідства, 12 червня 2024 року військові рф здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг.
"Внаслідок атаки загинули семеро людей, 20 – поранені. Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Вибух пролунав у Кривому Розі: що відомо12.06.24, 15:58 • 26886 переглядiв