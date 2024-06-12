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Вибух пролунав у Кривому Розі: що відомо

Київ • УНН

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У Кривому Розі пролунав вибух на тлі повітряної тривоги та попереджень про загрозу застосування балістичних ракет з боку Криму.

У Кривому Розі пролунав звук вибуху, передає УНН.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині та ще у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. 

А згодом і про швидкісну ціль, що рухалась у напрямку Кривого Рогу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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