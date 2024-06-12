Вибух пролунав у Кривому Розі: що відомо
Київ • УНН
У Кривому Розі пролунав вибух на тлі повітряної тривоги та попереджень про загрозу застосування балістичних ракет з боку Криму.
У Кривому Розі пролунав звук вибуху, передає УНН.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині та ще у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
А згодом і про швидкісну ціль, що рухалась у напрямку Кривого Рогу.