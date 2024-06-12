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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Кривом Роге: что известно

Взрыв прогремел в Кривом Роге: что известно

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 12:58  •  21987 просмотра

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В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги и предупреждений об угрозе применения баллистических ракет со стороны Крыма.

В Кривом Роге раздался звук взрыва, передает УНН.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Напомним

На Днепропетровщине и еще в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. 

А потом и о скоростной цели, которая двигалась в направлении Кривого Рога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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