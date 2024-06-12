Взрыв прогремел в Кривом Роге: что известно
Киев • УНН
В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги и предупреждений об угрозе применения баллистических ракет со стороны Крыма.
В Кривом Роге раздался звук взрыва, передает УНН.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Напомним
На Днепропетровщине и еще в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
А потом и о скоростной цели, которая двигалась в направлении Кривого Рога.
Эксклюзив
Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
Эксклюзив
Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
Эксклюзив
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
Эксклюзив
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
Эксклюзив
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив
Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна
Эксклюзив
Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп
Эксклюзив