В результате удара рф по Кривому Рогу количество жертв возросло до семи, а количество раненых - до 20. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, а также добавили, что начато производство, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 12 июня 2024 года военные рф осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог.

"В результате атаки погибли семь человек, 20 - ранены. Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление рф.

«... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

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