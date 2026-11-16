Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев

В Демократической Республике Конго вспышку лихорадки Эбола становится всё труднее контролировать из-за вооружённых конфликтов, голода и разрушения системы здравоохранения. За 6 месяцев вирусом заразились более 11 тысяч человек, свыше 5500 умерли. Медики предупреждают, что значительная часть больных остаётся вне контроля системы здравоохранения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 14 ноября в стране подтвердили 11 376 случаев заражения и 5568 смертей. Летальность составляет почти 49%, а вспышка уже охватила 68 медицинских зон в 8 провинциях.

По данным организации "Врачи без границ", около двух третей смертей в последнее время происходят вне специализированных лечебных центров. Это свидетельствует о том, что многих инфицированных выявляют слишком поздно или они вообще не обращаются за помощью.

Почему медикам не удаётся сдержать эпидемию

Ситуацию осложняют боевые действия, недоверие населения и нехватка базового оборудования в больницах. Часть медицинских учреждений не имеет стабильного электроснабжения, воды и надлежащих условий для изоляции пациентов.

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Кроме того, против штамма Бундибуджио, который вызвал нынешнюю вспышку, в настоящее время нет вакцины или лечения с доказанной эффективностью.

Ещё одной проблемой остаётся голод. Почти 29 млн жителей Конго сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, поэтому люди часто не могут соблюдать изоляцию, поскольку вынуждены искать еду и заработок.

Представители ООН предупреждают, что в отдельных районах вооружённое насилие уносит даже больше жизней, чем Эбола. Совокупность этих факторов существенно осложняет сдерживание эпидемии.

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