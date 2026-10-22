В Нигерии зафиксировали случай Эболы и разыскивают 44 человека, контактировавших с заболевшей
Киев • УНН
В Абудже подтвердили Эболу у женщины, прибывшей из Уганды. Власти разыскивают 44 человек, которые могли контактировать с пациенткой.
В столице Нигерии Абудже подтвердили случай заражения вирусом Эбола у женщины, прибывшей из Уганды. Местные власти начали поиск 44 человек, которые могли контактировать с инфицированной. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Министерство здравоохранения Нигерии подтвердило заболевание во вторник, 20 октября. Пациентка получила положительный результат тестирования после госпитализации в частную больницу в Абудже.
По информации местных властей, женщину госпитализировали ещё 10 дней назад. В то же время точная дата её прибытия в Нигерию остаётся неизвестной.
ВОЗ предупреждает о быстром распространении Эболы
Нигерийские медики установили 44 человека, которые могли контактировать с больной. В настоящее время власти пытаются разыскать их, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
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Ранее Уганда сообщала о многочисленных случаях заражения Эболой, однако впоследствии объявила о преодолении вспышки на своей территории.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, последняя вспышка Эболы распространяется быстрее предыдущих. Одна из крупнейших вспышек заболевания произошла в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда болезнь унесла жизни около 11 тысяч человек.
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