В Нигерии зафиксировали случай Эболы и разыскивают 44 человека, контактировавших с заболевшей

В столице Нигерии Абудже подтвердили случай заражения вирусом Эбола у женщины, прибывшей из Уганды. Местные власти начали поиск 44 человек, которые могли контактировать с инфицированной. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Министерство здравоохранения Нигерии подтвердило заболевание во вторник, 20 октября. Пациентка получила положительный результат тестирования после госпитализации в частную больницу в Абудже.

По информации местных властей, женщину госпитализировали ещё 10 дней назад. В то же время точная дата её прибытия в Нигерию остаётся неизвестной.

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Нигерийские медики установили 44 человека, которые могли контактировать с больной. В настоящее время власти пытаются разыскать их, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

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Ранее Уганда сообщала о многочисленных случаях заражения Эболой, однако впоследствии объявила о преодолении вспышки на своей территории.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, последняя вспышка Эболы распространяется быстрее предыдущих. Одна из крупнейших вспышек заболевания произошла в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда болезнь унесла жизни около 11 тысяч человек.

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