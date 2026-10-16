Эбола уже охватила 8 провинций Конго: среди детей стремительно растёт число жертв

Вспышка вируса Эбола распространилась на 8 провинций Демократической Республики Конго. Особую обеспокоенность медиков вызывает большое количество заражений и смертей среди маленьких детей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Reuters и организацию «Врачи без границ», пишет УНН.

Детали

В провинции Северное Убанги, граничащей с Центральноафриканской Республикой, зафиксировали 2 случая заражения. Национальные власти пока официально их не подтвердили.

Особенно сложная ситуация сложилась в провинции Северное Киву. Там почти 25% подтвержденных случаев приходится на детей в возрасте до 5 лет, причем более половины из них — младенцы.

Медики подозревают заражение детей в больницах

По данным организации «Врачи без границ», в городе Бутембо с июня по сентябрь в центр лечения Эболы госпитализировали 30 детей, из которых 24 умерли. Большинство пациентов были младше 5 лет.

Специалисты предполагают, что часть детей заразилась во время лечения других заболеваний в обычных больницах. Поскольку члены их семей не болели Эболой, медики считают такую версию достаточно вероятной.

По официальным данным, по состоянию на 13 октября в Конго подтвердили 9 212 случаев заражения Эболой и 4 441 смерть. Вспышка продолжает распространяться, несмотря на усилия медицинских служб по ее сдерживанию.

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