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В Кении впервые в истории выявили Эболу: один инфицированный умер

Киев • УНН

 • 4326 просмотра

В Кении подтвердили первые два случая Эболы: один пациент умер, второго изолировали. В соседнем Конго вспышка унесла жизни почти половины заболевших.

В Кении впервые в истории выявили Эболу: один инфицированный умер

В Кении подтвердили первые в истории страны 2 случая заражения вирусом Эбола. Один из больных умер, а второго поместили на карантин. Тем временем в соседней Демократической Республике Конго продолжается масштабная вспышка заболевания. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.

Детали

Первым инфицированным стал мужчина, проживавший в Демократической Республике Конго. На прошлой неделе он умер на территории Кении. Впоследствии медики обнаружили вирус у его близкого родственника.

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Второго пациента изолировали сразу после появления симптомов. По информации Министерства здравоохранения Кении, новых случаев заражения пока не выявили, однако специалисты продолжают устанавливать всех людей, которые могли контактировать с инфицированными.

В Конго от Эболы умерла почти половина заражённых

Вспышка заболевания, начавшаяся в мае 2026 года, сильнее всего поразила восточные районы Демократической Республики Конго.

По данным местных властей, в стране уже подтвердили более 9000 случаев заражения Эболой. Примерно половина инфицированных умерла.

Случаи заболевания также зафиксировали в Уганде, которая граничит и с Конго, и с Кенией. Там известно как минимум о 2 смертельных случаях.

Завезли из Конго: ещё одна страна подтвердила первый случай Эболы, пациент умер06.10.26, 12:06 • 4751 просмотр

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Уганда
Кения
Демократическая Республика Конго