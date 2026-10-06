Завезли из Конго: ещё одна страна подтвердила первый случай Эболы, пациент умер
Киев • УНН
В Кении выявили первый подтверждённый случай Эболы — пациент умер. Власти установили 28 контактных лиц, в частности родственников и медиков.
В Кении зарегистрирован первый подтверждённый случай заболевания Эболой. Это гражданин Кении, который проживал в Демократической Республике Конго и прибыл в Найроби в субботу, сообщил министр здравоохранения Аден Дуале. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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Пациент с тех пор умер, и на данный момент выявлено 28 контактных лиц, включая членов семьи и медицинских работников, сообщил Дуале на пресс-конференции.
Конго борется с крупнейшей вспышкой Эболы, вызванной редким штаммом Bundibugyo.
В Конго сожгли центр лечения Эболы на фоне более 4000 смертей во время вспышки02.10.26, 16:28 • 4041 просмотр
О вспышке было объявлено в середине мая, но, возможно, она началась несколькими месяцами ранее и до сих пор не поддаётся усилиям по сдерживанию, при этом в этой центральноафриканской стране зарегистрировано более 8000 случаев заболевания и более 4000 смертей.
Ранее вспышка распространилась на Уганду, где было зарегистрировано 20 случаев заболевания и два летальных исхода, однако Всемирная организация здравоохранения объявила Уганду свободной от болезни в августе.
Эбола распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, живых или умерших. Она может вызывать лихорадку, рвоту, диарею и, в тяжёлых случаях, внутреннее и внешнее кровотечение.