Завезли из Конго: ещё одна страна подтвердила первый случай Эболы, пациент умер

$45.060.0750.480.05
ukenru
08:17 • 10877 просмотра
В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
07:45 • 11050 просмотра
россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие
Эксклюзив
07:38 • 12361 просмотра
До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит
04:27 • 27135 просмотра
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненыеPhoto
6 октября, 03:30 • 28327 просмотра
Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов
5 октября, 22:19 • 28747 просмотра
"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко
5 октября, 20:46 • 31259 просмотра
Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги нацийPhoto
5 октября, 19:10 • 30308 просмотра
Boeing втрое увеличит производство головок самонаведения для ракет Patriot — получила крупный контракт
5 октября, 17:31 • 28689 просмотра
Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в СШАPhoto
5 октября, 17:10 • 26111 просмотра
Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответилVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
60%
751мм
Популярные новости
Кремль запустил кампанию по перекладыванию вины за удары по Украине на украинские власти — ЦПД5 октября, 23:52 • 25662 просмотра
"Не хватило опыта": Мальдера прокомментировал поражение Украины в матче против Венгрии6 октября, 00:23 • 5592 просмотра
В «Дії» тестируют выплаты в связи с беременностью и уходом за ребенком6 октября, 00:54 • 15582 просмотра
ГУР выявило схему обхода санкций российскими агромагнатами в ЕСPhoto6 октября, 01:25 • 9000 просмотра
Нидерланды обеспечат Украине обслуживание и боеприпасы для F-16 — премьер-министр6 октября, 01:56 • 12724 просмотра
публикации
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 51556 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 50201 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 46050 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными5 октября, 14:20 • 41140 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo5 октября, 12:15 • 53421 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Олег Кипер
Роберт Паттинсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo08:36 • 4644 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 51556 просмотра
Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасеVideo5 октября, 18:00 • 26877 просмотра
Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операциюVideo5 октября, 15:42 • 32410 просмотра
Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в ПекинеVideo5 октября, 15:25 • 27936 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Бильд
Фильм
Facebook
Отопление

Завезли из Конго: ещё одна страна подтвердила первый случай Эболы, пациент умер

Киев • УНН

 • 848 просмотра

В Кении выявили первый подтверждённый случай Эболы — пациент умер. Власти установили 28 контактных лиц, в частности родственников и медиков.

Завезли из Конго: ещё одна страна подтвердила первый случай Эболы, пациент умер

В Кении зарегистрирован первый подтверждённый случай заболевания Эболой. Это гражданин Кении, который проживал в Демократической Республике Конго и прибыл в Найроби в субботу, сообщил министр здравоохранения Аден Дуале. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Подробности

Пациент с тех пор умер, и на данный момент выявлено 28 контактных лиц, включая членов семьи и медицинских работников, сообщил Дуале на пресс-конференции.

Конго борется с крупнейшей вспышкой Эболы, вызванной редким штаммом Bundibugyo.

В Конго сожгли центр лечения Эболы на фоне более 4000 смертей во время вспышки02.10.26, 16:28 • 4041 просмотр

О вспышке было объявлено в середине мая, но, возможно, она началась несколькими месяцами ранее и до сих пор не поддаётся усилиям по сдерживанию, при этом в этой центральноафриканской стране зарегистрировано более 8000 случаев заболевания и более 4000 смертей.

Ранее вспышка распространилась на Уганду, где было зарегистрировано 20 случаев заболевания и два летальных исхода, однако Всемирная организация здравоохранения объявила Уганду свободной от болезни в августе.

Эбола распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, живых или умерших. Она может вызывать лихорадку, рвоту, диарею и, в тяжёлых случаях, внутреннее и внешнее кровотечение.

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Уганда
Всемирная организация здравоохранения
Reuters
Кения
Демократическая Республика Конго