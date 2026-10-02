В Конго сожгли центр лечения Эболы на фоне более 4000 смертей во время вспышки

Вспышка Эболы в Конго унесла жизни более 4000 человек, согласно данным властей, на фоне попыток сдержать распространение вируса. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.

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Последние данные, опубликованные Министерством здравоохранения в четверг, показали, что умерли 4018 человек, что составляет почти половину из 8300 подтвержденных случаев, в ходе самой быстро распространяющейся вспышки Эболы в истории.

15 мая Конго объявило о вспышке, вызванной редким штаммом вируса Bundibugyo, для которого не существует известного лечения или вакцины.

Сотрудники, работающие на передовой, несколько раз объявляли забастовку с начала вспышки, что еще больше препятствовало усилиям по сдерживанию болезни.

Некоторые медицинские работники собрались в Бунии, столице северо-восточной провинции Итури, являющейся центром вспышки. Они требовали выплаты задолженной заработной платы, но чиновники быстро разогнали их. Среди протестующих были члены группы наблюдения, выявляющие людей, контактировавших с инфицированными пациентами. Они размахивали плакатами с надписями: "Нет денег — нет данных!" и "Месяцами нет оплаты".

Высокопоставленный чиновник ООН заявил, что в начале недели солдаты сожгли лагерь для больных Эболой, в котором находился транзитный центр для инфицированных пациентов, когда искали оружие в Кигонзе, на окраине Бунии, что вынудило 19 000 человек, находившихся в лагере, бежать.

"Огромная проблема остановки распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) стала еще сложнее после того, как в провинции Итури сгорел ключевой транзитный центр для пациентов, нуждающихся в лечении", — заявила Организация Объединенных Наций.

Жюльен Харнейс, старший координатор ООН по вопросам Эболы, сказал, что создание транзитных и лечебных центров для больных Эболой было сложной задачей, требовавшей денег и персонала, которых не хватает.

"Когда мы теряем центр, это означает, что мы теряем мощности, теряем инвестиции и вынуждены начинать все сначала. И прежде всего это означает, что люди не получают доступа к медицинской помощи, которая им действительно нужна", — сказал Харнейс.

Зараженного гуманитарного работника эвакуировали в Нидерланды

Гуманитарный работник организации "Врачи без границ" (MSF) заразился вирусом Эбола во время работы в Конго, говорится в заявлении организации.

Работник прибыл поздно вечером в четверг после того, как его доставили в Нидерланды специальным медицинским рейсом, и был переведен в отделение изоляции высокого уровня, говорится в заявлении Медицинского центра Лейденского университета.

"Человеческая цена этого кризиса беспрецедентна в ДРК, где общины сталкиваются с крупнейшей зарегистрированной в стране вспышкой болезни Эбола", — заявили в MSF.

Более 50 медицинских работников умерли после заражения вирусом.

Опасность и сопротивление со стороны общин препятствуют усилиям по сдерживанию

Всемирная организация здравоохранения недавно забила тревогу из-за быстрого распространения вируса в новые медицинские зоны, что приводит к истощению ограниченных ресурсов.

Африканский центр контроля и профилактики заболеваний заявил на своей последней пресс-конференции, что количество новых подтвержденных случаев уменьшается, однако это можно объяснить опасностью и трудностями с привлечением общин к сотрудничеству в некоторых очагах. Хотя распространение болезни в некоторых районах замедлилось, в других оно ускорилось, создавая, по мнению экспертов, деликатную ситуацию.

Количество подтвержденных случаев замедлилось в последние недели: примерно с 850 случаев и 470 смертей в неделю в середине июля до среднего показателя в 490 случаев и 230 смертей в сентябре. В целом вспышка также продемонстрировала аналогичный скачок на 33% как по подтвержденным случаям, так и по смертям к сентябрю.

В начале этой недели конголезского политика напали и забили до смерти за защиту правительственных мер по борьбе со вспышкой, что подчеркивает напряженность, перегрузившую как медицинское сообщество, так и местные ресурсы.

Нападение на Мари-Селестен Карондву, местного чиновника правящей партии Конго "Союз за демократию и социальный прогресс", произошел в воскресенье в его доме в Бутембо, эпицентре распространения Эболы на востоке провинции Северное Киву. После этого его дом был подожжен, и он умер в больнице от полученных травм.

Широко распространенное недоверие к медицинским работникам и властям препятствовало усилиям по замедлению 17-й вспышки Эболы в центральноафриканской стране.

В прошлом месяце власти внедрили ориентированный на села подход, однако эти усилия сталкиваются с сопротивлением со стороны жителей, которые считают Эболу мистификацией. Также существует глубокое недоверие к правительству страны по причинам, начиная от того, как оно справлялось с прошлыми вспышками Эболы, и заканчивая хронической коррупцией, пишет издание.

В ООН заметили прогресс в борьбе с Эболой в Конго, но говорить о пике эпидемии еще рано