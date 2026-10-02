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Техніка

У Конго спалили центр лікування Еболи на тлі понад 4000 смертей під час спалаху

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

У ДРК від Еболи померли 4018 людей із 8300 підтверджених випадків. Стримуванню хвороби заважають страйки, насильство й недовіра громад.

У Конго спалили центр лікування Еболи на тлі понад 4000 смертей під час спалаху

Спалах Еболи в Конго забрав життя понад 4000 людей, за даними влади на тлі намагання стримати поширення вірусу. Про це УНН пише з посиланням на AP.

Деталі

Останні дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я у четвер, показали, що померло 4018 людей, що становить майже половину з 8300 підтверджених випадків, у тому, що стало найшвидше зростаючим спалахом Еболи в історії.

15 травня Конго оголосило про спалах, спричинений рідкісним штамом вірусу Bundibugyo, для якого немає відомого лікування чи вакцини.

Працівники передової кілька разів страйкували з початку спалаху, що ще більше перешкоджало зусиллям щодо стримування хвороби.

Деякі медичні працівники зібралися в Бунії, столиці північно-східної провінції Ітурі, центру спалаху. Вони вимагали виплати заборгованої заробітної плати, але їх швидко розігнали чиновники. Серед протестуючих були члени групи спостереження, які виявляють людей, які контактували з інфікованими пацієнтами. Вони розмахували плакатами з написами: "Немає грошей, немає даних!" та "Немає оплати місяцями".

Високопоставлений чиновник ООН заявив, що на початку тижня солдати спалили табір для хворих на Еболу, у якому знаходився транзитний центр для інфікованих пацієнтів, коли вони шукали зброю в Кігонзе, на околиці Бунії, що змусило 19 000 людей у ​​таборі втекти.

"Величезна проблема зупинення поширення Еболи в Демократичній Республіці Конго (ДРК) стала ще складнішою після того, як у провінції Ітурі згорів ключовий транзитний центр для пацієнтів, які потребують лікування", – заявила Організація Об'єднаних Націй.

Жульєн Харнейс, старший координатор ООН з питань Еболи, сказав, що створення транзитних та лікувальних центрів Еболи було складним завданням, що вимагало грошей та персоналу, яких бракує.

"Коли ми втрачаємо центр, це означає, що ми втрачаємо потужності, ми втрачаємо інвестиції, і нам доводиться починати все спочатку. І понад усе, це означає, що люди не отримують доступу до медичної допомоги, яка їм дійсно потрібна", – сказав Харнейс.

Зараженого гуманітарного працівника евакуювали до Нідерландів

Гуманітарний працівник організації "Лікарі без кордонів" (MSF), заразився вірусом Ебола під час роботи в Конго, йдеться в заяві групи.

Працівник прибув пізно ввечері в четвер після того, як його доставили до Нідерландів спеціальним медичним рейсом, і був переведений до відділення високого рівня ізоляції, йдеться в заяві Медичного центру Лейденського університету.

"Людська ціна цієї кризи є безпрецедентною в ДРК, де громади стикаються з найбільшим спалахом хвороби Ебола, коли-небудь зареєстрованим у країні", – заявили в MSF.

Понад 50 медичних працівників померли після зараження вірусом.

Небезпека та опір громади перешкоджають зусиллям щодо стримування

Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно підняла тривогу з приводу швидкого поширення вірусу в нові медичні зони, що призводить до виснаження обмежених ресурсів.

Центр контролю та профілактики захворювань Африки заявив на своїй останній пресконференції, що кількість нових підтверджених випадків зменшується, але це можна пояснити небезпекою та труднощами у залученні громад до співпраці в деяких гарячих точках. Хоча поширення хвороби в деяких районах сповільнилося, в інших воно прискорилося, створюючи те, що експерти вважають делікатною ситуацією.

Кількість підтверджених випадків сповільнилася за останні тижні, з приблизно 850 випадків та 470 смертей на тиждень у середині липня до середнього показника 490 випадків та 230 смертей у вересні. Загалом, спалах також зазнав аналогічного стрибка на 33% як у підтверджених випадках, так і в смертях до вересня.

На початку цього тижня на конголезького політика напали та побили до смерті за захист урядових заходів щодо боротьби зі спалахом, що підкреслює напруженість, яка перевантажила як медичну спільноту, так і місцеві ресурси.

Напад на Марі-Селестен Карондва, місцевого чиновника правлячої партії Конго "Союз за демократію та соціальний прогрес", стався в неділю в його будинку в Бутембо, осередку поширення Еболи на сході провінції Північне Ківу. Після цього його будинок було підпалено, і він помер у лікарні від отриманих травм.

Поширена недовіра до медичних працівників та влади перешкоджала зусиллям щодо уповільнення 17-го спалаху Еболи в центральноафриканській країні.

Минулого місяця влада запровадила підхід, орієнтований на села, але ці зусилля стикаються з опором з боку жителів, які вважають Еболу містифікацією. Також існує глибока недовіра до уряду країни з причин, починаючи від того, як він справлявся з минулими спалахами Еболи, і закінчуючи хронічною корупцією, пише видання.

В ООН помітили прогрес у боротьбі з Еболою в Конго, але говорити про пік епідемії ще зарано15.09.26, 15:33 • 4330 переглядiв

Юлія Шрамко

Здоров'яСвіт
Ебола
Евакуація
Село
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Нідерланди
Демократична Республіка Конго