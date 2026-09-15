В ООН помітили прогрес у боротьбі з Еболою в Конго, але говорити про пік епідемії ще зарано

У вівторок представники ООН заявили, що зусилля зі стримування епідемії Еболи у східній частині Конго починають давати результати, однак наголосили, що епідемія залишається масштабною і для взяття її під контроль знадобляться місяці, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Це все ще смертоносна й масштабна епідемія. Є певний прогрес, але водночас в інших районах ми продовжуємо спостерігати зростання кількості випадків захворювання", — зазначив на брифінгу в Женеві спеціальний координатор ООН з питань боротьби з Еболою Жульєн Гарнейс.

Цей спалах є другим за рівнем смертності в історії спостережень, поступаючись лише епідемії в Західній Африці, що тривала з 2014 по 2016 рік.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про те, що в перебігу епідемії настав переломний момент, представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Олів’є ле Полен сказав: "Ще зарано впевнено стверджувати, що ми вже пройшли пік".

Він додав: "Щоб повністю взяти цей спалах під контроль, знадобляться довгі місяці, а також значна підтримка".

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