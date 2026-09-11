У Конго підтвердили випадок Еболи далеко від епіцентру спалаху, влада висловила занепокоєння

У п'ятницю офіційні особи повідомили про виявлення випадку захворювання на лихоманку Ебола в провінції на північному заході Демократичної Республіки Конго — далеко від епіцентру найбільш смертоносного спалаху цього захворювання за всю історію країни, передає УНН із посиланням на Reuters.

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За словами Жан-Рене Галеква Вундава, виконуючого обов'язки губернатора провінції Південне Убанги, де знаходиться місто Гвака, чоловік, який помер у вівторок, був жителем цього населеного пункту. Раніше він здійснив поїздку з провінції Південне Ківу (на сході країни) через Руанду та Уганду, після чого повернувся до Конго і прибув до Південного Убанги — провінції, що межує з Конго і Центральноафриканською Республікою.

Жан-Жак Муембе, який очолює Національний інститут біомедичних досліджень Конго в Кіншасі, у п'ятницю підтвердив, що аналіз чоловіка на вірус Ебола дав позитивний результат.

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Влада побоюється широкого кола контактів, оскільки пацієнт користувався автомобільним та річковим транспортом; під загрозою можуть опинитися сусідні провінції та країни, зазначив у соціальній мережі X Жан-Жак Мбунгані — колишній міністр охорони здоров'я та депутат, який представляє цей регіон.

Випадків передачі вірусу всередині провінції Південне Убанги поки не зафіксовано, тому її не було включено до списку провінцій, офіційно зачеплених епідемією (про початок якої вперше було оголошено в середині травня).

Додамо

Нинішній спалах Еболи — вже сімнадцятий за рахунком в Конго — наразі забрав життя 3349 людей з 6942 тих, хто заразився (згідно з останніми даними уряду). Це другий за масштабами спалах в історії спостережень, який поступається лише епідемії в Західній Африці, яка тривала з 2014 по 2016 рік.