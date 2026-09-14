Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці Odrex

Ольга Мелай, вдова пацієнта Ігоря Мелая, який помер після лікування у приватній клініці Odrex, отримала відповідь від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА на своє звернення про допуск її на засідання клініко-експертної комісії, яку Департаменту доручило провести Міністерство охорони здоров'я України. У відповіді йдеться про те, що Департамент не може провести комісію, пише УНН.

Міністерство охорони здоров’я України доручило Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації провести клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги та медичного обслуговування Ігоря Мелая, який проходив лікування у приватній клініці Odrex та згодом помер. Рішення ухвалили після скарги його вдови Ольги Мелай, яка просить перевірити обставини лікування чоловіка, медичну документацію та можливі зміни в ній. Вдова також направила до Департаменту заяву про бажання бути присутньою на засіданні комісії – вона хотіла надати наявну у неї медичну документацію, яка, за її словами, не відповідає тій, яку надала клініка в рамках кримінального провадження.

Немає документів – немає й експертизи

Своєю чергою Департамент причиною неможливості проведення комісії у свої відповіді називає відповідь клініки "Одрекс" про відсутність у неї медичної документації пацієнта, адже її було вилучено власне в межах кримінального провадження.

"У зв’язку із зазначеним, Департаментом було направлено запит до ТОВ "Дім медицини" та ТОВ "Медичний дім "Одрекс" з метою отримання відповідної документації для подальшого проведення КЕК. Проте, керівництвом зазначених лікувальних закладів, листами від 28.08.2026 № 919 та від 04.09.2026 № 86, поінформовано Департамент про неможливість надати запитувану медичну документацію, оскільки вона була вилучена правоохоронними органами у межах кримінального провадження від 11.11.2025 № 42025163030000187 та від 10.11.2025 № 42025163030000187 і наразі перебуває у розпорядженні органу досудового розслідування", - повідомили у Департаменті.

Мова йде про кримінальне провадження в якому поліція розслідує одразу кілька смертей пацієнтів у клініці "Одрекс", серед них і смерть Ігоря Мелая.

У Департаменті додатково повідомили, "що у разі отримання відповідної документації, Департаментом буде повторно ініційовано розгляд даного клінічного випадку". Водночас не вказавши жодних термінів чи кроків, які вони зробили чи планують зробити для отримання цієї документації.

Ольга Мелай має свої аргументи та не планує здаватися

За словами Ольги Мелай, вона також планує звернутися до Міністерства охорони здоров'я, яке і доручило провести комісію. Без клініко-експертної комісії, проведеної на рівні відповідного структурного підрозділу обладміністрації, МОЗ надалі не може провести вивчення конкретного випадку на своєму рівні. Тобто на даний час вивчення обставин і належності лікування Ігоря Мелая фактично заблоковане.

Чи підробляють медичні документи в клініці Odrex – історія пацієнта

Ще один момент, на який звернула увагу Ольга Мелай у коментарі УНН, – у її первинній скарзі містилася вимога перевірити наявність та зміст Електронних медичних записів в Електронній системі охорони здоров'я.

"Ці записи ведуться у реальному часі, підписані ЕЦП лікарів і не можуть бути вилучені слідчими. Департамент охорони здоров'я та члени клініко-експертної комісії мають до них повний доступ, але повністю проігнорували цю вимогу", – повідомила Ольга Мелай.

Крім того, за її словами, не так давно один з адвокатів, які представляють інтереси клініки "Одрекс", звертався до неї з пропозицією "сісти і звірити" документацію, адже клініка має копії. То ж де правда і чи є у клініки документи?

Історія Ігоря Мелая

Ігор Мелай проходив лікування в Odrex майже вісім місяців – з лютого до вересня 2025 року. У скарзі вдова просить перевірити весь період лікування, зокрема призначення імунохіміотерапії, проведені медичні втручання, ведення документації та записи в електронній системі охорони здоров’я.

На фото – Ольга та Ігор Мелай. Джерело: сторінка Ольги Мелай у Facebook

За словами Мелай, спочатку її чоловікові планували провести вісім курсів імунохіміотерапії, однак після четвертого курсу – лікування припинили. Окремо вона просить оцінити обставини операції зі встановлення плеврального порту, після якої Ігор Мелай опинився у відділенні інтенсивної терапії та три доби перебував на штучній вентиляції легень.

Саме навколо цієї операції виникли найбільш суттєві розбіжності в документах. Мелай зазначає, що перед операцією підписала інформовану згоду, де була вказана місцева анестезія. Водночас у копії цього документа, яку клініка згодом надала суду, вже йшлося про внутрішньовенну анестезію. Так само, за її словами, встановлення плеврального порту було плановим, тоді як у документах клініки операція описувалася як невідкладна. Є питання і до опису післяопераційного періоду: у документації зазначено, що він минув без ускладнень, хоча після операції пацієнт три доби перебував у реанімації на ШВЛ.

УНН спрямував додаткові запити до Міністерства охорони здоров'я та Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА.