Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці Odrex

$44.550.0051.640.13
ukenru
Ексклюзив
10:10 • 4438 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
06:58 • 12455 перегляди
Зараз перебуваю у закордонному відрядженні: Кравченко підтвердив виїзд з України
06:05 • 14120 перегляди
Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади генпрокурора
05:13 • 18517 перегляди
Я підписав підозру директору НАБУ Кривоносу - Кравченко
14 вересня, 02:31 • 16916 перегляди
краснодарський край рф зазнав масованої атаки дронів - ЗМІVideo
13 вересня, 23:32 • 37391 перегляди
Шотландія, Вельс і Північна Ірландія вимагатимуть права на референдуми про незалежність - The Telegraph
Ексклюзив
13 вересня, 17:34 • 42908 перегляди
Дощі й тумани затримаються - синоптики розповіли, коли в Україні розпогодиться
13 вересня, 17:12 • 31353 перегляди
Зеленський запровадив санкції проти Юлії Мендель: які обмеження будуть діяти проти колишньої речниці
13 вересня, 12:09 • 34956 перегляди
Лідери трьох регіонів Великої Британії обговорять можливий вихід із країни: озвучена дата - The Telegraph
13 вересня, 11:26 • 30783 перегляди
Сили оборони уразили місця запуску БПЛА та радари російських військ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
57%
749мм
Популярнi новини
Вантажопереробка у портах Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів - КалашникPhoto14 вересня, 00:59 • 10170 перегляди
Трамп знову закликав Зеленського припинити удари по НПЗ у росії14 вересня, 01:27 • 21132 перегляди
На парламентських виборах у Швеції перемагають соціал-демократи14 вересня, 01:56 • 15899 перегляди
Що святкують 14 вересня в Україні та світі14 вересня, 03:00 • 13758 перегляди
Україна повернула з російського полону майже 10 тисяч громадян - омбудсман14 вересня, 03:33 • 4854 перегляди
Публікації
День танкових військ ЗСУ: історія свята PhotoVideo10:12 • 2116 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
10:10 • 4436 перегляди
“путін має зрозуміти, що ця війна дурна”: Борис Джонсон заявив, що Україна має продовжити тиск на рф13 вересня, 09:03 • 47407 перегляди
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 77798 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 103729 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Канада
Реклама
УНН Lite
Українські полярники показали, як пінгвіни "літають"Video12 вересня, 23:57 • 38712 перегляди
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12 вересня, 12:30 • 44632 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт12 вересня, 10:44 • 43388 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 46415 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 55146 перегляди
Актуальне
Ракетна система С-400
Financial Times
Шахед-136
ФАБ-250
Техніка

Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці Odrex

Київ • УНН

 • 4408 перегляди

Вдова Ольга Мелай вимагає проведення клініко-експертної комісії для оцінки лікування її чоловіка та вказує, що Департамент проігнорував наявність записів Електронній системі охорони здоров'я

Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці Odrex

Ольга Мелай, вдова пацієнта Ігоря Мелая, який помер після лікування у приватній клініці Odrex, отримала відповідь від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА на своє звернення про допуск її на засідання клініко-експертної комісії, яку Департаменту доручило провести Міністерство охорони здоров'я України. У відповіді йдеться про те, що Департамент не може провести комісію, пише УНН

Міністерство охорони здоров’я України доручило Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації провести клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги та медичного обслуговування Ігоря Мелая, який проходив лікування у приватній клініці Odrex та згодом помер. Рішення ухвалили після скарги його вдови Ольги Мелай, яка просить перевірити обставини лікування чоловіка, медичну документацію та можливі зміни в ній. Вдова також направила до Департаменту заяву про бажання бути присутньою на засіданні комісії – вона хотіла надати наявну у неї медичну документацію, яка, за її словами, не відповідає тій, яку надала клініка в рамках кримінального провадження. 

Немає документів – немає й експертизи 

Своєю чергою Департамент причиною неможливості проведення комісії у свої відповіді називає відповідь клініки "Одрекс" про відсутність у неї медичної документації пацієнта, адже її було вилучено власне в межах кримінального провадження. 

"У зв’язку із зазначеним, Департаментом було направлено запит до ТОВ "Дім медицини" та ТОВ "Медичний дім "Одрекс" з метою отримання відповідної документації для подальшого проведення КЕК. Проте, керівництвом зазначених лікувальних закладів, листами від 28.08.2026 № 919 та від 04.09.2026 № 86, поінформовано Департамент про неможливість надати запитувану медичну документацію, оскільки вона була вилучена правоохоронними органами у межах кримінального провадження від 11.11.2025 № 42025163030000187 та від 10.11.2025 № 42025163030000187 і наразі перебуває у розпорядженні органу досудового розслідування", - повідомили у Департаменті. 

Мова йде про кримінальне провадження в якому поліція розслідує одразу кілька смертей пацієнтів у клініці "Одрекс", серед них і смерть Ігоря Мелая. 

У Департаменті додатково повідомили, "що у разі отримання відповідної документації, Департаментом буде повторно ініційовано розгляд даного клінічного випадку". Водночас не вказавши жодних термінів чи кроків, які вони зробили чи планують зробити для отримання цієї документації. 

Ольга Мелай має свої аргументи та не планує здаватися 

За словами Ольги Мелай, вона також планує звернутися до Міністерства охорони здоров'я, яке і доручило провести комісію. Без клініко-експертної комісії, проведеної на рівні відповідного структурного підрозділу обладміністрації, МОЗ надалі не може провести вивчення конкретного випадку на своєму рівні. Тобто на даний час вивчення обставин і належності лікування Ігоря Мелая фактично заблоковане. 

Чи підробляють медичні документи в клініці Odrex – історія пацієнта13.08.26, 12:19 • 53401 перегляд

Ще один момент, на який звернула увагу Ольга Мелай у коментарі УНН, – у її первинній скарзі містилася вимога перевірити наявність та зміст Електронних медичних записів в Електронній системі охорони здоров'я. 

"Ці записи ведуться у реальному часі, підписані ЕЦП лікарів і не можуть бути вилучені слідчими. Департамент охорони здоров'я та члени клініко-експертної комісії мають до них повний доступ, але повністю проігнорували цю вимогу", – повідомила Ольга Мелай. 

Крім того, за її словами, не так давно один з адвокатів, які представляють інтереси клініки "Одрекс", звертався до неї з пропозицією "сісти і звірити" документацію, адже клініка має копії. То ж де правда і чи є у клініки документи? 

Історія Ігоря Мелая 

Ігор Мелай проходив лікування в Odrex майже вісім місяців – з лютого до вересня 2025 року. У скарзі вдова просить перевірити весь період лікування, зокрема призначення імунохіміотерапії, проведені медичні втручання, ведення документації та записи в електронній системі охорони здоров’я. 

На фото – Ольга та Ігор Мелай. Джерело: сторінка Ольги Мелай у Facebook 

За словами Мелай, спочатку її чоловікові планували провести вісім курсів імунохіміотерапії, однак після четвертого курсу – лікування припинили. Окремо вона просить оцінити обставини операції зі встановлення плеврального порту, після якої Ігор Мелай опинився у відділенні інтенсивної терапії та три доби перебував на штучній вентиляції легень.

Саме навколо цієї операції виникли найбільш суттєві розбіжності в документах. Мелай зазначає, що перед операцією підписала інформовану згоду, де була вказана місцева анестезія. Водночас у копії цього документа, яку клініка згодом надала суду, вже йшлося про внутрішньовенну анестезію. Так само, за її словами, встановлення плеврального порту було плановим, тоді як у документах клініки операція описувалася як невідкладна. Є питання і до опису післяопераційного періоду: у документації зазначено, що він минув без ускладнень, хоча після операції пацієнт три доби перебував у реанімації на ШВЛ. 

УНН спрямував додаткові запити до Міністерства охорони здоров'я та Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА. 

Юлія Мельник

Здоров'яКриміналПублікації
StopOdrex
Odrex
Одеса