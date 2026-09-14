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Поручение без исполнения: почему Департамент здравоохранения Одесской ОВА отказался проверять лечение пациента, умершего в клинике Odrex

Киев • УНН

 • 91844 просмотра

Вдова Ольга Мелай требует проведения клинико-экспертной комиссии для оценки лечения её мужа и указывает, что Департамент\r\nпроигнорировал наличие записей в Электронной системе здравоохранения

Поручение без исполнения: почему Департамент здравоохранения Одесской ОВА отказался проверять лечение пациента, умершего в клинике Odrex

Ольга Мелай, вдова пациента Игоря Мелая, который умер после лечения в частной клинике Odrex, получила ответ от Департамента здравоохранения Одесской ОВА на свое обращение о допуске ее к заседанию клинико-экспертной комиссии, которую Департаменту поручило провести Министерство здравоохранения Украины. В ответе говорится о том, что Департамент не может провести комиссию, пишет УНН

Министерство здравоохранения Украины поручило Департаменту здравоохранения Одесской областной военной администрации провести клинико-экспертную оценку качества медицинской помощи и медицинского обслуживания Игоря Мелая, который проходил лечение в частной клинике Odrex и впоследствии умер. Решение приняли после жалобы его вдовы Ольги Мелай, которая просит проверить обстоятельства лечения мужа, медицинскую документацию и возможные изменения в ней. Вдова также направила в Департамент заявление о желании присутствовать на заседании комиссии — она хотела предоставить имеющуюся у нее медицинскую документацию, которая, по ее словам, не соответствует той, которую клиника предоставила в рамках уголовного производства. 

Нет документов — нет и экспертизы 

В свою очередь, Департамент причиной невозможности проведения комиссии в своем ответе называет ответ клиники "Одрекс" об отсутствии у нее медицинской документации пациента, поскольку она была изъята именно в рамках уголовного производства. 

"В связи с указанным Департаментом был направлен запрос в ООО "Дом медицины" и ООО "Медицинский дом "Одрекс" с целью получения соответствующей документации для дальнейшего проведения КЭК. Однако руководством указанных лечебных учреждений письмами от 28.08.2026 № 919 и от 04.09.2026 № 86 Департамент был проинформирован о невозможности предоставить запрошенную медицинскую документацию, поскольку она была изъята правоохранительными органами в рамках уголовного производства от 11.11.2025 № 42025163030000187 и от 10.11.2025 № 42025163030000187 и в настоящее время находится в распоряжении органа досудебного расследования", — сообщили в Департаменте. 

Речь идет об уголовном производстве, в рамках которого полиция расследует сразу несколько смертей пациентов в клинике "Одрекс", среди них и смерть Игоря Мелая. 

В Департаменте дополнительно сообщили, "что в случае получения соответствующей документации Департаментом будет повторно инициировано рассмотрение данного клинического случая". При этом не указав никаких сроков или шагов, которые они предприняли или планируют предпринять для получения этой документации. 

У Ольги Мелай есть свои аргументы, и она не планирует сдаваться 

По словам Ольги Мелай, она также планирует обратиться в Министерство здравоохранения, которое и поручило провести комиссию. Без клинико-экспертной комиссии, проведенной на уровне соответствующего структурного подразделения обладминистрации, Минздрав в дальнейшем не может провести изучение конкретного случая на своем уровне. То есть в настоящее время изучение обстоятельств и надлежащего лечения Игоря Мелая фактически заблокировано. 

Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13.08.26, 12:19 • 53416 просмотров

Еще один момент, на который обратила внимание Ольга Мелай в комментарии УНН, — в ее первоначальной жалобе содержалось требование проверить наличие и содержание Электронных медицинских записей в Электронной системе здравоохранения. 

"Эти записи ведутся в режиме реального времени, подписаны ЭЦП врачей и не могут быть изъяты следователями. Департамент здравоохранения и члены клинико-экспертной комиссии имеют к ним полный доступ, но полностью проигнорировали это требование", — сообщила Ольга Мелай. 

Кроме того, по ее словам, не так давно один из адвокатов, представляющих интересы клиники "Одрекс", обращался к ней с предложением "сесть и сверить" документацию, поскольку у клиники есть копии. Так где же правда и есть ли у клиники документы? 

История Игоря Мелая 

Игорь Мелай проходил лечение в Odrex почти восемь месяцев — с февраля по сентябрь 2025 года. В жалобе вдова просит проверить весь период лечения, в частности назначение иммунохимиотерапии, проведенные медицинские вмешательства, ведение документации и записи в электронной системе здравоохранения. 

На фото — Ольга и Игорь Мелай. Источник: страница Ольги Мелай в Facebook 

По словам Мелай, сначала ее мужу планировали провести восемь курсов иммунохимиотерапии, однако после четвертого курса лечение прекратили. Отдельно она просит оценить обстоятельства операции по установке плеврального порта, после которой Игорь Мелай оказался в отделении интенсивной терапии и трое суток находился на искусственной вентиляции легких.

Именно вокруг этой операции возникли наиболее существенные расхождения в документах. Мелай отмечает, что перед операцией подписала информированное согласие, в котором была указана местная анестезия. В то же время в копии этого документа, которую клиника впоследствии предоставила суду, уже шла речь о внутривенной анестезии. Так же, по ее словам, установка плеврального порта была плановой, тогда как в документах клиники операция описывалась как неотложная. Есть вопросы и к описанию послеоперационного периода: в документации указано, что он прошел без осложнений, хотя после операции пациент трое суток находился в реанимации на ИВЛ. 

УНН направило дополнительные запросы в Министерство здравоохранения и Департамент здравоохранения Одесской ОВА. 

Юлия Мельник

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