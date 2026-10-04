"АТЕШ" заявил об уничтожении вышки связи с комплексом РЭБ в Воронежской области

Агенты партизанского движения "АТЕШ" заявили, что вывели из строя вышку связи, на которой был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы, в Воронежской области РФ. Об этом сообщает "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По данным движения, операцию провели возле села Подгорное Россошанского района. Партизаны утверждают, что оборудование удалось уничтожить.

В "АТЕШ" заявили, что этот объект российские войска использовали для мониторинга пространства и подавления сигналов в регионе.

Россияне потеряли прикрытие важного маршрута

По утверждению партизан, вывод комплекса РЭБ из строя ослабил российскую систему защиты на участке, через который проходит важный маршрут военного транзита.

"АТЕШ" также утверждают, что российскому командованию теперь придется искать ресурсы для восстановления уничтоженного оборудования.

Независимого подтверждения результатов операции пока нет.

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