"АТЕШ" заявив про знищення вежі зв'язку з комплексом РЕБ у воронезькій області

Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили, що вивели з ладу вежу зв'язку, на якій був встановлений комплекс радіоелектронної боротьби, у воронезькій області рф. Про це повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

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За даними руху, операцію провели поблизу села подгорне россошанського району. Партизани стверджують, що обладнання вдалося знищити.

В "АТЕШ" заявили, що цей об'єкт російські війська використовували для моніторингу простору та придушення сигналів у регіоні.

росіяни втратили прикриття важливого маршруту

За твердженням партизанів, виведення комплексу РЕБ з ладу послабило російську систему захисту на ділянці, через яку проходить важливий маршрут військового транзиту.

"АТЕШ" також стверджують, що російському командуванню тепер доведеться шукати ресурси для відновлення знищеного обладнання.

Незалежного підтвердження результатів операції наразі немає.

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