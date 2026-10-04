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Что отмечают 4 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2852 просмотра

В мире 4 октября отмечают День защиты животных и начинают Неделю космоса ООН. Лесото празднует независимость, верующие чтят святых.

Что отмечают 4 октября в Украине и мире

4 октября в мире отмечают Всемирный день защиты животных и начинают Всемирную неделю космоса под эгидой ООН, а африканское государство Лесото празднует День независимости. В церковном календаре по новому стилю чтят священномученика Кодрата, апостола от 70-ти, и вспоминают обретение мощей святителя Дмитрия Туптало, а по старому стилю вспоминают священномученика Иерофея, епископа Афинского, пишет УНН.

 Всемирный день защиты животных (World Animal Day)

Основан в 1925 году по инициативе немецкого писателя и защитника природы Генриха Циммерманна и официально утверждён в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции. Дата выбрана в честь дня памяти святого Франциска Ассизского — покровителя животных в католической традиции. Праздник призван мобилизовать общество для сохранения исчезающих видов, обеспечения гуманных условий содержания домашних и диких животных, противодействия жестокому обращению и развития экологически ответственного сосуществования человека с животным миром.

 Всемирная неделя космоса (World Space Week)

Официальное ежегодное глобальное мероприятие ООН, учреждённое Генеральной Ассамблеей в 1999 году (резолюция 54/68), которое проходит с 4 по 10 октября. Дата 4 октября выбрана в честь запуска первого искусственного спутника Земли "Спутник-1" в 1957 году, открывшего космическую эру человечества. Мероприятие способствует популяризации космической науки и технологий, освещению вклада аэрокосмической отрасли в улучшение условий жизни на Земле, мониторинг климата и стимулированию молодёжи к научно-техническому образованию.

 День независимости Лесото (Lesotho Independence Day)

Главный национальный праздник Королевства Лесото в честь провозглашения суверенитета и выхода из-под британского протектората Басутоленд 4 октября 1966 года. Страна обрела полную политическую независимость в форме конституционной монархии под руководством короля Мошвешве II, а праздник сопровождается торжественными парадами в столице Масеру, традиционными танцами и культурными мероприятиями.

День памяти священномученика Кодрата

 По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память священномученика Кодрата, апостола от 70-ти, который проповедовал христианство в Афинах и Магнезии во II веке и написал одну из первых апологий (защитительных речей) христианской веры для императора Адриана. Также в этот день вспоминают обретение мощей святителя Дмитрия — выдающегося украинского церковного деятеля, богослова, писателя и автора масштабного собрания житий святых "Четьи-Минеи".

По старому календарю верующие чтят память священномученика Иерофея, епископа Афинского — одного из членов афинского Ареопага, обращённого в христианство апостолом Павлом и рукоположённого им в епископы Афин в I веке. Согласно преданиям, святой Иерофей присутствовал при Успении Пресвятой Богородицы, прославился молитвенным вдохновением и принял мученическую смерть за веру.

Александра Месенко

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