Що святкують 4 жовтня в Україні та світі

4 жовтня у світі відзначають Всесвітній день захисту тварин та розпочинають Всесвітній тиждень космосу під егідою ООН, а Африканська держава Лесото святкує День Незалежності. У церковному календарі за новим стилем вшановують священномученика Кодрата, апостола від 70-ти, та згадують віднайдення мощей святителя Дмитра Туптала, а за старим стилем згадують священномученика Ієрофея, єпископа Афінського, пише УНН.

Всесвітній день захисту тварин (World Animal Day)

Заснований у 1925 році за ініціативою німецького письменника й захисника природи Генріха Ціммерманна та офіційно затверджений у 1931 році на Міжнародному конгресі прибічників руху на захист природи у Флоренції. Дата обрана на честь дня пам'яті святого Франциска Ассизького — покровителя тварин у католицькій традиції. Свято має на меті мобілізацію суспільства задля збереження вимираючих видів, забезпечення гуманних умов утримання домашніх і диких тварин, протидію жорстокому поводженню та розбудову екологічно відповідального співіснування людини з тваринним світом.

Всесвітній тиждень космосу (World Space Week)

Офіційна щорічна глобальна подія ООН, започаткована Генеральною Асамблеєю у 1999 році (резолюція 54/68), яка триває з 4 по 10 жовтня. Дата 4 жовтня обрана на честь запуску першого штучного супутника Землі "Супутник-1" у 1957 році, що відкрив космічну еру людства. Захід сприяє популяризації космічної науки й технологій, висвітленню внеску аерокосмічної галузі в покращення умов життя на Землі, моніторингу клімату та стимулюванню молоді до науково-технічної освіти.

День Незалежності Лесото (Lesotho Independence Day)

Головне національне свято Королівства Лесото на честь проголошення суверенітету та виходу з-під британського протекторату Басутоленд 4 жовтня 1966 року. Країна здобула повну політичну незалежність у формі конституційної монархії під проводом короля Мошвешве II, а свято супроводжується урочистими парадами в столиці Масеру, традиційними танцями та культурними заходами.

День пам'яті священномученика Кодрата

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять священномученика Кодрата, апостола від 70-ти, який проповідував християнство в Афінах і Магнезії у II столітті та написав одну з найперших апологій (захисних промов) християнської віри для імператора Адріана. Також у цей день згадують віднайдення мощей святителя Дмитра — видатного українського церковного діяча, богослова, письменника та автора масштабного зібрання житій святих "Четьї-Мінеї".

За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського — одного з членів афінського Ареопагу, наверненого у християнство апостолом Павлом та висвяченого ним на єпископа Афін у I столітті. Згідно з переказами, святий Ієрофей був присутній під час Успіння Пресвятої Богородиці, прославився молитовним натхненням і прийняв мученицьку смерть за віру.