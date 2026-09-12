Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт

Тревіс Келсі зізнався, що одруження з Тейлор Свіфт перевершило все, про що він міг мріяти, та назвав їхнє весілля найкращою ніччю свого життя. Про це повідомляє E! News із посиланням на нове інтерв'ю спортсмена ESPN, пише УНН.

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Під час розмови ведучий Кріс Берман пожартував із Келсі, запитавши, чи справді той одружився. Спортсмен підтвердив це та розповів про липневе весілля, яке відбулося у нью-йоркському Madison Square Garden.

Це була найкраща ніч у моєму житті. Одружитися з Тейлор було більше, ніж я міг собі уявити, завдяки всім людям, які прийшли, і кількості любові, яка витала в повітрі – розповів Келсі.

Весілля провів Адам Сендлер

Раніше Келсі вже ділився подробицями церемонії у своєму подкасті New Heights. За його словами, вони зі Свіфт хотіли провести весілля у максимально приватній атмосфері та залишилися вдячними команді Madison Square Garden за організацію заходу.

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Особливу роль у церемонії отримав актор Адам Сендлер. За словами Келсі, він спеціально отримав право проводити церемонію одруження у штаті Нью-Йорк та офіційно одружив пару.

Келсі розповів, що вони зі Свіфт запам'ятають цей вечір назавжди – від обміну обітницями до святкування з гостями. За його словами, єдине, про що він шкодує, – що весілля не могло тривати довше.

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