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Дизель на АЗС України сягнув 100 грн за літр, бензин також продовжує дорожчати

Київ • УНН

 • 8930 перегляди

На SOCAR преміальний дизель досяг 100 грн за літр, а середня ціна А-95 становить 85,28 грн. Частина мереж підвищила ціни.

Дизель на АЗС України сягнув 100 грн за літр, бензин також продовжує дорожчати

Станом на ранок 12 вересня найбільші мережі АЗС України оновили ціни на бензин та дизельне пальне. У деяких мережах преміальний дизель уже коштує 100 грн за літр, а середня ціна А-95 серед представлених операторів становить близько 85,28 грн. Про це свідчать актуальні дані моніторингу цін на пальне, пише УНН.

Деталі

Найдорожчий А-95 серед великих мереж продає SOCAR – 88,90 грн/л. На OKKO та WOG літр коштує 87,90 грн, на UPG – 86,90 грн, KLO – 83,30 грн. На UKRNAFTA ціна становить 82,90 грн, а на БРСМ-Нафта – 79,72 грн.

Звичайне дизельне пальне на OKKO та SOCAR коштує 98,90 грн/л, на UPG і WOG – 97,90 грн, на KLO – 96,60 грн. UKRNAFTA продає дизель по 93,90 грн, а БРСМ-Нафта – по 85,85 грн за літр.

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Преміальний дизель на SOCAR уже досяг 100 грн/л, тоді як на OKKO, WOG та UPG його продають по 99,90 грн.

Порівняно з попереднім днем UPG підвищила ціни на основні види бензину та дизеля на 2 грн/л. SOCAR підняв А-95 на 2 грн/л, а дизель – на 1 грн/л. UKRNAFTA також збільшила вартість бензину та дизпального на 2 грн/л, тоді як на OKKO та WOG ціни залишилися без змін.

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Степан Гафтко

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