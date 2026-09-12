Дизельное топливо на АЗС Украины достигло 100 грн за литр, бензин также продолжает дорожать

По состоянию на утро 12 сентября крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на бензин и дизельное топливо. В некоторых сетях премиальное дизельное топливо уже стоит 100 грн за литр, а средняя цена А-95 среди представленных операторов составляет около 85,28 грн. Об этом свидетельствуют актуальные данные мониторинга цен на топливо, пишет УНН.

Подробности

Самый дорогой А-95 среди крупных сетей продаёт SOCAR — 88,90 грн/л. На OKKO и WOG литр стоит 87,90 грн, на UPG — 86,90 грн, KLO — 83,30 грн. На UKRNAFTA цена составляет 82,90 грн, а на БРСМ-Нафта — 79,72 грн.

Обычное дизельное топливо на OKKO и SOCAR стоит 98,90 грн/л, на UPG и WOG — 97,90 грн, на KLO — 96,60 грн. UKRNAFTA продаёт дизель по 93,90 грн, а БРСМ-Нафта — по 85,85 грн за литр.

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Премиальное дизельное топливо на SOCAR уже достигло 100 грн/л, тогда как на OKKO, WOG и UPG его продают по 99,90 грн.

По сравнению с предыдущим днём UPG повысила цены на основные виды бензина и дизельного топлива на 2 грн/л. SOCAR поднял цену на А-95 на 2 грн/л, а на дизельное топливо — на 1 грн/л. UKRNAFTA также увеличила стоимость бензина и дизельного топлива на 2 грн/л, тогда как на OKKO и WOG цены остались без изменений.

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