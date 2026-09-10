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Инфляция в Украине в августе ускорилась до 8,1% из-за топлива. В НБУ назвали причины

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В августе годовая инфляция в Украине выросла до 8,1%, а цены за месяц — на 0,1%. Больше всего ускорился рост цен на топливо.

Инфляция в Украине в августе ускорилась до 8,1% из-за топлива. В НБУ назвали причины

В августе 2026 года инфляция ускорилась до 8,1% в годовом выражении. В месячном выражении цены выросли на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Национальном банке, общая инфляция незначительно превысила прогнозную траекторию, прежде всего из-за более ощутимого, чем ожидалось, роста цен на топливо, а также более высокой административной инфляции на фоне повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. В то же время базовая инфляция была незначительно ниже прогноза из-за более медленного, чем ожидалось, подорожания услуг.

Инфляция на топливо ощутимо ускорилась до 38,7% г/г

Причина такой динамики – резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в конце июля на фоне скачка мировых цен на нефть. В августе цены на бензин продолжили расти как в месячном, так и в годовом выражении, цены на дизельное топливо выросли в первой половине месяца из-за дефицита, а во второй – снизились и стабилизировались благодаря увеличению объемов импорта. Цены на газ также стабилизировались в начале августа благодаря поступлению более дешевого импорта.

Рост цен на сырые продукты питания незначительно замедлился  (до 1,0% г/г)

Как сообщили в НБУ, такая динамика была обусловлена прежде всего замедлением подорожания овощей борщевого набора благодаря новому урожаю. Мясо дешевело из-за более низкого спроса и достаточного предложения продукции на рынке. Так, наращивание инвестиций в птицеводство способствовало увеличению предложения курятины. Цены на помидоры снизились из-за значительного предложения на фоне активного поступления нового урожая. В то же время сахар дешевел медленнее, чем в июле, вследствие ожидаемого сокращения предложения из-за уменьшения посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году.

Базовая инфляция осталась на уровне двух предыдущих месяцев – 8,1% г/г

Темпы роста цен на обработанные продукты питания в августе оставались неизменными. С одной стороны, быстро дорожали молочные продукты, в частности сыры и кисломолочные продукты, вследствие роста закупочных цен на молоко и увеличения расходов производителей из-за реализации военных и логистических рисков. В то же время цены на сливочное масло ускорили падение благодаря значительным складским запасам, акционным предложениям и высоким объемам преимущественно недорогого импорта. Безалкогольные напитки дешевели на фоне высокого предложения и существенной конкуренции на рынке.

Рост цен на непродовольственные товары несколько ускорился (до 1,1% г/г). Одежда и обувь дешевели медленнее, чем в предыдущие летние месяцы.

В то же время рост цен на услуги замедлился (до 13,4% г/г). В частности, замедлилось подорожание услуг мобильной связи из-за эффекта базы сравнения, а также услуг по страхованию здоровья и финансовых услуг. В то же время на фоне высоких цен на топливо быстрее дорожали услуги такси и перевозки вещей. Также ускорился рост стоимости аренды жилья, услуг кафе, гостиниц и пансионатов, стоматологических и ветеринарных услуг, ремонта обуви и химчистки.

Рост административно регулируемых цен ускорился до 13,0% г/г

В Нацбанке отмечают, что такая динамика была обусловлена повышением стоимости проезда в общественном транспорте и тарифов на водоснабжение и водоотведение во многих городах Украины. Кроме того, ускорился рост цен на алкогольные напитки на фоне подорожания отдельных видов сырья и увеличения логистических расходов из-за российских атак на складскую инфраструктуру и потери товарных запасов.

Ценовое давление остается повышенным из-за последствий российской военной агрессии и войны на Ближнем Востоке

Активизация российских атак на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры увеличивает расходы предприятий и ограничивает внутреннее предложение товаров и услуг. Воздушный террор также усиливает давление на ожидания населения и бизнеса, резюмировали в Нацбанке.

Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд07.09.26, 18:49 • 31478 просмотров

Антонина Туманова

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