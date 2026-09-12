росія атакувала вночі Київщину дронами: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина

Упродовж останньої доби внаслідок російських атак ударними дронами на Київщині загинула одна людина, ще троє постраждали, серед них дитина. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

Один із постраждалих чоловіків отримав травми та був госпіталізований. Жінка та дитина зазнали гострої реакції на стрес, медичну допомогу їм надали на місці.

Наслідки атак зафіксували у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах.

росія атакувала Запоріжжя: 2 людини загинули, ще 4 постраждали

Загалом в області пошкоджено 15 об'єктів, серед яких 7 приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, а також лінія електропередачі.

Найбільше руйнувань зафіксували в Обухівському районі – там пошкоджено 6 об'єктів, зокрема 4 приватні домоволодіння. На місцях працюють рятувальні та аварійні служби.

В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитина