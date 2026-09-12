Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок

В течение последних суток в результате российских атак ударными дронами в Киевской области погиб один человек, еще трое пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

Один из пострадавших мужчин получил травмы и был госпитализирован. Женщина и ребенок испытали острую реакцию на стресс, медицинскую помощь им оказали на месте.

Последствия атак зафиксировали в Броварском, Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах.

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Всего в области повреждено 15 объектов, среди которых 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, а также линия электропередачи.

Больше всего разрушений зафиксировали в Обуховском районе — там повреждено 6 объектов, в частности 4 частных домовладения. На местах работают спасательные и аварийные службы.

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