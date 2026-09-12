В Одессе возросло число пострадавших после атаки РФ, среди 17 травмированных — 5-месячный ребенок

В Одессе число пострадавших в результате утренней российской атаки возросло как минимум до 17 человек, среди них — 5-месячный ребенок. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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В результате атаки существенно поврежден многоэтажный жилой дом. На месте продолжают работать экстренные и коммунальные службы, также развернут оперативный штаб.

По словам Лысака, владельцы поврежденных квартир могут получить компенсацию.

Владельцы поврежденных квартир могут получить компенсацию и помощь в рамках государственной программы «єВідновлення», а также городской целевой программы «Незламна Одеса» — отметил он.

Для оформления документов и консультаций жители Приморского района могут обратиться в районную администрацию.

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