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В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитина

Київ • УНН

 • 828 перегляди

В Одесі кількість постраждалих після російської атаки зросла до 17, серед них 5-місячна дитина. Пошкоджено багатоповерхівку.

В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитина

В Одесі кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки зросла щонайменше до 17 людей, серед них – 5-місячна дитина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атаки суттєво пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На місці продовжують працювати екстрені та комунальні служби, також розгорнуто оперативний штаб.

За словами Лисака, власники пошкоджених квартир можуть отримати компенсацію.

Власники пошкоджених квартир можуть отримати компенсацію та допомогу в межах державної програми "єВідновлення", а також міської цільової програми "Незламна Одеса"

- зазначив він.

Для оформлення документів і консультацій мешканці Приморського району можуть звернутися до районної адміністрації.

Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 1212.09.26, 08:01 • 4824 перегляди

Степан Гафтко

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