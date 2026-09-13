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Техніка

Лише 14% німців вважають Мерца гідним посади канцлера - опитування

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Підтримка Фрідріха Мерца падає серед німців і однопартійців. У ХДС набирає популярності Маркус Зьодер, а в СДПН лідирує Борис Пісторіус.

Лише 14% німців вважають Мерца гідним посади канцлера - опитування

У німецького канцлера Фрідріха Мерца послабшав рівень підтримки не лише серед населення, а й усередині політичної сили, яку він представляє. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі

Канцлер переживає спад популярності: лише 14 відсотків німців вважають Фрідріха Мерца гідним обіймати цю посаду, а підтримка з його боку слабшає навіть у власній партії. Водночас лідер ХСС Маркус Зьодер набирає обертів у "Християнсько-демократичному союзі" та затьмарює Мерца

- йдеться в матеріалі.

Крім того, за словами таблоїда, у Соціал-демократичній партії Німеччини також хитається керівництво. Зокрема,  Ларс Клінгбайль втрачає підтримку, а міністр оборони Борис Пісторіус лідирує за рейтингами популярності. Додатково всередині німецької політики тривають суперечки навколо можливості заборони партії "АдГ" та питання так званого "захисного муру".

Нагадаємо

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт. За даними екзитполів телеканалу ARD, AfD набрала 44,5% голосів проти 20,8% у 2021 році. Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца отримав 18,5% голосів проти 37,1% у 2021 році. Це стало серйозною невдачею у землі, якою консерватори керують із 2002 року.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Соціал-демократична партія Німеччини
Bild
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Німеччина