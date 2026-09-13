Лишь 14% немцев считают Мерца достойным должности канцлера - опрос

У канцлера Германии Фридриха Мерца снизился уровень поддержки не только среди населения, но и внутри политической силы, которую он представляет. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

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Канцлер переживает спад популярности: лишь 14 процентов немцев считают Фридриха Мерца достойным занимать эту должность, а поддержка с его стороны слабеет даже в собственной партии. В то же время лидер ХСС Маркус Зёдер набирает обороты в "Христианско-демократическом союзе" и затмевает Мерца - говорится в материале.

Кроме того, по словам таблоида, в Социал-демократической партии Германии также пошатнулось руководство. В частности, Ларс Клингбайль теряет поддержку, а министр обороны Борис Писториус лидирует по рейтингам популярности. Дополнительно внутри немецкой политики продолжаются споры вокруг возможности запрета партии "АдГ" и вопроса так называемого "защитного барьера".

Напомним

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) одержала историческую победу в восточной земле Саксония-Анхальт. По данным экзитполов телеканала ARD, AfD набрала 44,5% голосов против 20,8% в 2021 году. Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца получил 18,5% голосов против 37,1% в 2021 году. Это стало серьезной неудачей в земле, которой консерваторы управляют с 2002 года.