Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізом

59-річна Памела Андерсон привернула увагу відвертим образом на благодійній вечері Kering Caring for Women 2026 у Нью-Йорку. Акторка вийшла на червону доріжку у чорній сукні Gucci з відкритою спиною та високим розрізом до стегна, повідомляє E! News, пише УНН.

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Для заходу Андерсон обрала чорну сукню з довгими рукавами та високим коміром. Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах і блискучим клатчем.

Акторка знову практично відмовилася від макіяжу, продовживши стиль, якого дотримується під час публічних виходів останніми роками. Її біляве волосся було укладене в об'ємні хвилі.

Серія яскравих образів

Поява у Нью-Йорку стала черговим помітним виходом Андерсон після Венеційського кінофестивалю. Там вона з'являлася у жовтій атласній сукні Carolina Herrera, фіолетовому ансамблі, а також помаранчевій сукні Calvin Klein.

Під час гала-вечора amfAR у Венеції Андерсон також отримала нагороду за мужність та розповіла про свій досвід боротьби з гепатитом C. Акторка повідомила, що після встановлення діагнозу у 1990-х лікар попереджав її, що їй може залишатися близько 10 років життя.

Згодом Андерсон пройшла лікування і, за її словами, нині вже не має гепатиту C.

Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя