Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезом

59-летняя Памела Андерсон привлекла внимание откровенным образом на благотворительном ужине Kering Caring for Women 2026 в Нью-Йорке. Актриса вышла на красную дорожку в черном платье Gucci с открытой спиной и высоким разрезом до бедра, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Для мероприятия Андерсон выбрала черное платье с длинными рукавами и высоким воротником. Образ она дополнила черными туфлями на каблуках и блестящим клатчем.

Актриса вновь практически отказалась от макияжа, продолжив придерживаться стиля, которого придерживается во время публичных выходов последние годы. Ее светлые волосы были уложены объемными волнами.

Серия ярких образов

Появление в Нью-Йорке стало очередным заметным выходом Андерсон после Венецианского кинофестиваля. Там она появлялась в желтом атласном платье Carolina Herrera, фиолетовом ансамбле, а также оранжевом платье Calvin Klein.

Во время гала-вечера amfAR в Венеции Андерсон также получила награду за мужество и рассказала о своем опыте борьбы с гепатитом C. Актриса сообщила, что после постановки диагноза в 1990-х врач предупреждал ее, что ей может оставаться около 10 лет жизни.

Позже Андерсон прошла лечение и, по ее словам, сейчас уже не болеет гепатитом C.

Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни