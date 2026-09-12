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ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW

Київ • УНН

 • 9628 перегляди

За даними російських джерел, ЗСУ контратакували біля Лимана й могли відкинути сили РФ до річки Жеребець. ISW допускає більші здобутки.

ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW

Українські війська контратакують на Лиманському напрямку та, за повідомленнями російських джерел, могли відкинути підрозділи рф до річки Жеребець. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 вересня, пише УНН.

Деталі

Російські військові блогери стверджують, що українські контратаки на широкій ділянці фронту змусили війська рф перейти до оборони. За їхніми даними, ЗСУ відкинули російські сили в районі Іванівки, Тернів і Балки Журавки.

Окремі російські джерела також заявляють, що в районі Іванівки в оточенні могли опинитися 2 російські підрозділи чисельністю до роти та ще 4 взводи.

ISW допускає більші успіхи ЗСУ

Аналітики зазначають, що наразі не можуть незалежно підтвердити повний масштаб українського просування через нестачу доступних геолокаційних матеріалів. Водночас в ISW припускають, що їхні карти можуть недооцінювати територіальні здобутки українських військ на цій ділянці фронту.

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Контратаки ЗСУ тривають і на Куп'янському напрямку, зокрема поблизу Западного. За оцінкою ISW, протягом 10–11 вересня російські війська проводили там наступальні операції, однак підтвердженого просування не досягли.

Українські сили також продовжили удари по військових об'єктах рф. За даними ISW, були уражені 2 комплекси "Панцир-С1" у Таганрозі, російська радіолокаційна станція у брянській області та центр підготовки операторів FPV-дронів підрозділу "ахмат" поблизу окупованої Петропавлівки на Луганщині.

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Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Брянська область
Луганська область
Інститут вивчення війни
Лиман (місто)
Ракетний комплекс "Панцир"
Україна
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