росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 працівники постраждали

У ніч на 12 вересня російські війська втретє за останній місяць атакували "Запоріжсталь" балістичними ракетами. Підприємство на момент удару все ще не працювало після попередніх атак 11 та 27 серпня, повідомили у пресслужбі "Запоріжсталі", пише УНН.

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Внаслідок нового удару пошкоджено обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистему і мережі підприємства, а також логістичну інфраструктуру. У компанії вже називають отримані пошкодження критичними.

Загиблих немає, однак травм зазнали 4 працівники. 3 із них госпіталізували, ще один після огляду медиками залишився допомагати ліквідовувати наслідки атаки.

Підприємство атакували вже тричі

У "Запоріжсталі" наголосили, що комбінат за останній місяць атакували вже 3 рази, причому 2 удари сталися після зупинки виробництва.

Це вже не випадковість і не поодинокі удари. Це системне знищення цивільної промисловості, інфраструктури та людей, які є основою економічної стійкості України – заявили у компанії.

Наразі на території підприємства ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. Остаточний масштаб завданих комбінату збитків встановлюють.

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