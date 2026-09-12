росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 працівники постраждали
Київ • УНН
Ракетний удар пошкодив цехи, енергосистему й логістику комбінату. Четверо працівників травмувалися, троє з них госпіталізовані.
У ніч на 12 вересня російські війська втретє за останній місяць атакували "Запоріжсталь" балістичними ракетами. Підприємство на момент удару все ще не працювало після попередніх атак 11 та 27 серпня, повідомили у пресслужбі "Запоріжсталі", пише УНН.
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Внаслідок нового удару пошкоджено обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистему і мережі підприємства, а також логістичну інфраструктуру. У компанії вже називають отримані пошкодження критичними.
Загиблих немає, однак травм зазнали 4 працівники. 3 із них госпіталізували, ще один після огляду медиками залишився допомагати ліквідовувати наслідки атаки.
Підприємство атакували вже тричі
У "Запоріжсталі" наголосили, що комбінат за останній місяць атакували вже 3 рази, причому 2 удари сталися після зупинки виробництва.
Це вже не випадковість і не поодинокі удари. Це системне знищення цивільної промисловості, інфраструктури та людей, які є основою економічної стійкості України
Наразі на території підприємства ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. Остаточний масштаб завданих комбінату збитків встановлюють.
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